Prévisions de pluies abondantes pour les Maritimes

Les résidents des Maritimes doivent s’attendre à du temps particulièrement pluvieux et venteux pour jeudi, selon Environnement Canada.

La pluie et les vents vont s’étendre progressivement sur les trois provinces au cours de la journée.

Environnement Canada prévoit pour le moment de 20 à 40 mm de pluie sur l’ensemble des Maritimes.

Certaines régions de la côte de Fundy et de la baie des Chaleurs au Nouveau-Brunswick ainsi que celles de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard pourraient recevoir plus de 50 mm de pluie.

Quant aux vents, des rafales à 70 km/h ou plus sont probables, estime Environnement Canada. Les vents pourraient même atteindre 90 km/h.

Les gens qui habitent le long des côtes de la baie des Chaleurs, de la Nouvelle-Écosse et du nord de l’Île-du-Prince-Édouard, doivent aussi s’attendre à des eaux plus élevées que la normale et à un fort ressac à la marée haute, jeudi soir.