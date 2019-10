Sa présence sur les médias sociaux s'est tarie, son numéro de téléphone est hors service et son gala annuel n'a pas eu lieu en 2019. Mais Eugene Melnyk insiste sur le fait que son œuvre de charité, The Organ Project, est toujours en vie et qu'il réoriente ses efforts pour un nouveau départ l'année prochaine.

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa a lancé The Organ Project en 2017, après avoir subi avec succès une greffe du foie à la suite d'un appel public pour un donneur vivant, qui demeure anonyme.

L'idée derrière l'organisme de bienfaisance était de sensibiliser la population au don d'organes et d'encourager les gens à signer leur carte de donneur d'organes. Mais selon son ancienne directrice, Catherine Shaw, il s'est avéré difficile de mesurer le succès de l'organisme en raison de la façon dont se fait l'enregistrement en ligne en Ontario.

Dans un message écrit à CBC/Radio-Canada, Mme Shaw a reconnu que les activités de l'organisme de bienfaisance sont « en suspens ».

Plutôt que d'aller de l'avant avec des initiatives qui ne pouvaient pas être correctement quantifiées, nous avons choisi de les suspendre jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de les rendre aussi efficace que possible , a déclaré Mme Shaw.

Le réseau Trillium a caché des données, selon M. Melnyk

Selon M. Melnyk, The Organ Project a contribué à stimuler l'enregistrement des donneurs d'organes. Mais il a ajouté que le Réseau Trillium pour le don de vie, l'organisme gouvernemental provincial qui assure et coordonne le don d'organes et de tissus en Ontario, n'a pas fourni de renseignements qui permettraient d'attribuer un crédit à son organisme de bienfaisance.

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, a subi avec succès une transplantation du foie en 2015. Photo : La Presse canadienne

Malgré d'énormes efforts pour tenter d'obtenir de Trillium la confirmation que nous méritons d'être crédités pour la hausse des dons d'organes, on nous a refusé cette information , a écrit M. Melnyk dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Nous pensions donc qu'il n'y avait pas d'autre choix que de suspendre les efforts d'enregistrement de masse. Eugene Melnyk

Le Réseau Trillium nie avoir caché des informations à The Organ Project.

Depuis la création du Projet Organ, le Réseau Trillium a travaillé en collaboration avec l'organisation pour fournir toutes les statistiques d'enregistrement disponibles et d'autres données pertinentes en Ontario afin de faire avancer la mission collective de l'organisation , a écrit l'agence dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Un petit ajustement aurait résolu le problème

Le Réseau Trillium a dit qu'une petite modification au site Web de The Organ Project aurait résolu le problème.

Le site Web de The Organ Project dirige les visiteurs vers le site d'inscription en ligne de l'Ontario, qui n'appartient pas au Réseau Trillium ni n'est géré par lui. Par conséquent, il n'a pas été possible pour le Réseau Trillium de fournir des données sur le trafic Web généré par le site Web de The Organ Project directement au portail d'inscription .

En d'autres termes, si le bouton « Inscrivez-vous maintenant » de The Organ Project avait été lié à beadonor.ca, l'information aurait été disponible pour l'organisme de bienfaisance.

M. Melnyk a indiqué que The Organ Project prévoit se recentrer sur l'aide à la recherche de donneurs vivants par le biais des médias sociaux à compter de l'an prochain. Il a déclaré que les résultats seront mesurés « directement et efficacement ».

Pas de difficultés financières

Interrogé sur sa situation financière actuelle, à la lumière de multiples exemples de litiges civils contre lui, M. Melnyk a déclaré : Je peux vous assurer que je suis très satisfait de ma situation financière et non, il n'y a pas de difficultés financières.

Dans un courriel subséquent, M. Melnyk a ajouté : Je ne parle jamais de ma richesse ou de ma valeur nette à personne. Essayer de brosser un tableau (comme certains journalistes essaient de le faire) des difficultés financières n'est tout simplement pas vrai.

M. Melnyk est poursuivi par une compagnie aérienne et un casino américain. Il est également impliqué dans une poursuite réciproque avec ses anciens partenaires dans le cadre d'une soumission qui a échoué pour construire un aréna de la LNH sur les plaines LeBreton.

L'organisme caritatif relancera ses activités l'an prochain

M. Melnyk promet de ressusciter The Organ Project en avril 2020, lors du mois de la transplantation, en tant que service gratuit pour aider les personnes gravement malades à trouver leur propre donneur vivant. Il s'inspirera du programme de transplantation du foie du centre médical de l'Université de Pittsburgh, qui offre des transplantations à des patients que d'autres centres médicaux jugent trop à risque ou inaptes à subir l'opération.

Dans ce scénario, nous aurons un impact tangible et mesurable sur la communauté des transplantés , a indiqué M. Melnyk.

Le propriétaire des Sénateurs a dit qu'il est « éternellement reconnaissant » au donneur vivant anonyme qui s'est manifesté pour lui sauver la vie, et qu'il est du devoir de tous les receveurs d'organes de faire passer le mot.

Lorsque la famille, les amis et le personnel des Sénateurs de M. Melnyk ont lancé l'appel pour trouver un donneur de foie vivant en 2015, certains ont eu l'impression qu'il utilisait son profil public pour sauter la file d'attente pour les greffes. Mais certains croient que cela a pu aider la cause.

Heather Badenoch a fait don de son foie et est devenue porte-parole en matière de transplantation. Photo : Radio-Canada / Mario Carlucci

Appel aux donneurs vivants

Selon Heather Badenoch, récente donneuse de foie, il n'y a pas assez de donneurs décédés pour tous ceux qui sont sur la liste d'attente. Elle croit que la nouvelle orientation de M. Melnyk pourrait aider à générer plus de donneurs vivants et à combler l'écart.

Les gens sur la liste de transplantation attendent un donneur décédé. Il n'y a pas de liste d'attente pour obtenir un don d'un donneur vivant , a expliqué Mme Badenoch. Si quelqu'un peut se trouver un donneur de foie vivant, alors il est rayé de la liste des donneurs décédés et tous ceux qui se trouvent derrière lui grimpent sur la liste. C'est le contraire de sauter la file d'attente.

Je veux et je le fais, donner en retour. Eugene Melnyk

Elle a dit qu'encourager le don vivant aide à générer de multiples jumelages.

J'ai répondu à l'appel public d'une petite fille, elle a obtenu un autre donneur, et je suis resté dans le processus pour donner à un autre enfant , a-t-elle mentionné.

Quatre-vingt-seize pour cent des donneurs de foie vivants qui donnent à l'Hôpital général de Toronto, où M. Melnyk a reçu sa greffe de foie, décident de donner uniquement parce qu'un membre de leur famille, un ami ou un collègue a besoin d'un organe.

La plupart des gens donnent directement à quelqu'un qu'ils connaissent. Seulement quatre pour cent des donneurs de foie vivants donnent à des étrangers , a ajouté Mme Badenoch.

Dans le cas de M. Melnyk, au moins 20 donneurs potentiels ayant répondu à son appel ont demandé à rester sur la liste des donneurs.

Si je n'ai sauvé qu'une seule autre vie grâce à mes efforts, je suis heureux et j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose. Je ne demande pas de remerciement, je demande seulement à quiconque a une transplantation de faire passer le message , a conclu M. Melnyk.

Avec les informations de Mario Carlucci