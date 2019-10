Santé mentale, grande oubliée de la campagne électorale fédérale

Steven Venegas, de Vancouver, a reçu un diagnostic d’anxiété grave et de dépression en plus d’un stress post-traumatique à la suite d'un cancer. Aujourd’hui, dit-il, une prise en main grâce à de la thérapie et des médicaments l’ont sauvé, mais le soutien financier en matière de santé mentale reste insuffisant en Colombie-Britannique.