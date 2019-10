Les pancartes électorales, plus écolo qu'on pourrait le penser

Chaque fois que de nouvelles élections sont déclenchées, les pancartes électorales des différents partis apparaissent rapidement le long des grandes artères, sur les rues et les balcons. Certains s’interrogent sur l’impact environnemental de ces affiches de plastique à la durée de vie plutôt courte. Or, elles seraient plus écologiques qu’on pourrait le croire. Explications.