Observateurs et militants bloquistes pressentent une vague au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a néanmoins profité de la montée en popularité de son parti dans les sondages pour rencontrer des militants du Saguenay-Lac-Saint-Jean lundi. Il a notamment pris part à un bain de foule au centre commercial Place du Royaume.

L’enthousiasme était palpable chez ces militants, une ferveur qui anime aussi d’anciens députés de la formation souverainiste. Robert Bouchard, député de Chicoutimi-Le Fjord de 2004 à 2011, a repris du service.

Celui qui a vécu la traversée du désert de son parti est d’avis que la renaissance du Bloc témoigne du fait que le nationalisme est toujours bien présent au Québec.

Les Québécois ont essayé les libéraux, ils ont essayé les conservateurs et le NPD. Là, ils se rendent compte que le parti le plus fidèle au niveau des valeurs et des intérêts du Québec, au niveau des résolutions qui sont passées à l’Assemblée nationale, c’est le Bloc québécois.

Robert Bouchard, ex-député du Bloc québécois et militant souverainiste