Julien Fournier brise la glace dans la Ligue nationale de hockey

Le jeune homme de 24 ans était juge de ligne pour le match entre les Sénateurs et le Wild du Minnesota, perdu 2-0 par Ottawa. C'était le premier match officiel de Fournier avec l'uniforme zébré dans le circuit Bettman.

C’était vraiment spécial pour un petit gars de Gatineau. J’ai tellement été souvent dans les estrades ici. J’ai essayé de prendre plusieurs moments pour regarder autour de moi durant le match. C’était spécial, j’ai adoré mon match , a mentionné Fournier.

Ce dernier a gradué dans la LNH cette année après avoir passé une saison dans la East Coast League, où il a attiré l’attention des recruteurs.

Julien Fournier après son premier match officiel dans la Ligue nationale de hockey Photo : Radio-Canada

Julien Fournier croit avoir connu un bon match alors qu’il a partagé le travail avec son collègue Scott Cherrey pour 67 mises au jeu et qu’il a notamment dû séparer Bobby Ryan et Luke Kunin lors d’une échauffourée.

C’est un gros sentiment de fierté. Tout est irréel actuellement. C’est comme un rêve et tu ne souhaites pas te réveiller. C’est incroyable comme travail et mode de vie , affirme le Gatinois, qui a récemment déménagé à Philadelphie pour mener sa carrière.

Un après-midi à saveur gatinoise à Ottawa

Fournier a eu la chance d’officier son premier match dans la LNH en compagnie d’un autre officiel de l’Outaouais, Francis Charron. Ce dernier est dans la grande ligue depuis 2010 et lui a servi de modèle, en plus de l’aider avec des conseils avant le récent camp d’entraînement des arbitres.

J’ai tellement entendu parler de lui et j’ai essayé de faire comme lui. C’était plaisant d’être en sa compagnie. Il a été super correct avec moi. Durant le match, il me regardait souvent et me faisait des sourires, c’était particulier , a raconté le grand arbitre, sur cette nouvelle complicité toute gatinoise.

Il a eu la chance de compter sur un gros groupe de partisans dans les gradins du Centre Canadian Tire. Ses amis et sa famille portaient fièrement le chandail rayé blanc et noir pour l’occasion.