Un début de saison éclatant pour le Phoenix de Sherbrooke

Le Phoenix de Sherbrooke a remporté une neuvième victoire en 11 matchs lundi devant 2 600 spectateurs au Palais des sports Léopold-Drolet.

Lors de ce match, le capitaine Samuel Poulin a touché à deux reprises le fond du filet.

Le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Tigres de Victoriaville par la marque de 5 à 1. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

La troupe de Stéphane Julien connaît un excellent début de saison. Quand les gars sont déjà concentrés au camp d'entraînement avec une bonne attitude, les choses viennent facilement , lance l'entraîneur surpris de voir son équipe avec autant de victoires.

On veut être humble dans nos succès. On a besoin de tout le monde, les fiches personnelles doivent passer en deuxième. Stéphane Julien, entraîneur du Phoenix de Sherbrooke

Dès le camp d'entraînement, le centre Xavier Parent, obtenu lors d'un échange, a été impressionné par l'attitude de ses nouveaux coéquipiers. Qu'est-ce qui m'a marqué en arrivant à Sherbrooke? C'est vraiment la chimie d'équipe. Ça fait deux, trois ans que ces gars-là jouent ensemble , explique celui qui a obtenu deux mentions d'aide dans la victoire de lundi.

Le directeur général de l'équipe Jocelyn Thibault attribue les succès de l'équipe à l'éthique de travail de ses joueurs. On veut gagner des matchs, mais l'important c'est la façon qu'on joue, la façon qu'on s'entraîne, la façon qu'on approche les matchs.

Ce n'est vraiment pas sur les résultats qu'on met l'emphase, mais sur la façon qu'on joue. Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke

Pour le directeur général, les succès de l'équipe en avantage et en désavantage numérique sont une des raisons qui expliquent ce bon début de saison.

2600 spectateurs ont assisté à la rencontre du Phoenix de Sherbrooke lundi au Palais des sports Léopold-Drolet. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les partisans de l'équipe espèrent que cette année sera la bonne. Depuis l'an un, on nous dit: "ça va être l'année prochaine, ça va être la bonne année". On espère que ça va être cette année. On est bien parti, on a un bon club , lance une partisane de longue date.

Le prochain match aura lieu vendredi, face aux Cataractes de Shawinigan.