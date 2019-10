Bilan positif pour la première saison du parc national d'Opémican

Nous en ce moment, on dresse un bilan très positif pour une première année. La responsable des services à la clientèle et des services administratifs pour le parc national d'Opémican, Carine Bergeron

Ce bilan va bien au-delà des attentes que s'étaient fixées les administrateurs du parc, qui souhaitent accueillir 7000 personnes.

On s’enligne avec les premiers chiffres qu’on a pour avoir un peu plus de 12 000 visiteurs. C’est très satisfaisant si on compare avec nos premières estimations qu’on avait en début de saison , indique la responsable des services à la clientèle et des services administratifs pour le parc national d'Opémican, Carine Bergeron.

Lundi, jour de l'Action de grâce, marque la dernière journée de la première saison complète du dernier-né des parcs nationaux.

Des visiteurs de partout

Même si les chiffres officiels de la Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec) ne sont pas encore publiés, les statistiques cumulées au centre de services de Témiscaming démontrent que les visiteurs proviennent en grande partie de l'Ontario.

Le coup d'envoi de la première saison du Parc national d'Opémican a été donné le 22 juin. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On a eu plusieurs personnes provenant de l’Ontario; Toronto, Sudbury. Beaucoup de personnes de l’Abitibi également. On a vu aussi que les gens de la région sont venus visiter leur parc et en ont profité , ajoute Carine Bergeron

L'accès au site et aux sentiers sera complètement fermé cet automne. Des travaux, nécessitant la présence de pelles mécaniques, doivent être exécutés au cours des prochaines semaines.