La Canadienne Margaret Atwood colauréate du prestigieux prix Booker

En 2000, Margaret Atwood avait gagné ce prix une première fois pour son livre Le tueur aveugle (The Blind Assassin).

La parution de la suite de La servante écarlate, son roman sorti en 1985, était sans conteste l'événement de la rentrée littéraire internationale.

Les quatre autres finalistes étaient Lucy Ellmann pour Ducks, Newburyport, Chigozie Obioma pour An Orchestra of Minorities, Elif Shafak pour 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World et Salman Rushdie pour Quichotte.

Fondé en 1969, le prix Booker est assorti d'une bourse de 50 000 £, environ 88 000 $ CA. Il est ouvert aux auteurs et autrices de langue anglaise du monde entier.

Deux autres écrivains canadiens ont remporté le prix Booker depuis 50 ans : Michael Ondaatje en 1992 pour The English Patient et Yann Martel en 2002 pour Life of Pi.