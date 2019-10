Oui, il y a des propipelines en Colombie-Britannique

Depuis près de dix ans, Nick Thompson se déplace là où des contrats de travail l'attendent. Il rêve du jour où le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain ira de l'avant et où il n'aura plus à s'expatrier à plusieurs centaines de kilomètres de la maison familiale.

Le travail est là-bas, mais je suis loin de ma famille trop souvent. J'aimerais voir mes enfants grandir et pouvoir passer plus de temps avec eux , lance le père de deux jeunes enfants.

Natif du Nouveau-Brunswick, il a déménagé dans l'Ouest canadien pour travailler dans l'industrie des sables bitumineux et sur différents pipelines. Selon lui, la construction du nouvel oléoduc est plus que nécessaire. Ça veut dire plus de travail, plus d'argent pour les communautés , explique-t-il.

C'est le temps que le Canada ait une petite victoire pour une fois. Surtout les communautés ici. Le coût de la vie augmente, mais nos salaires restent les mêmes. Nick Thompson, travailleur de l'industrie pétrolière

Souvent parti travailler, Nick Thompson n'a que peu de moments de répit avec ses deux enfants. Photo : Radio-Canada / Source : Nick Thompson

Un projet vital pour plusieurs familles

Nick Thompson n'est pas le seul à souhaiter que le projet se réalise. À Kelowna, à mi-chemin entre Vancouver et Calgary, nombreux sont ceux dont le revenu dépend de l’industrie pétrolière.

Économiste à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Julien Picault constate que plusieurs familles attendent le pipeline avec impatience.

Il y a beaucoup de gens ici qui ont une résidence principale à Kelowna, mais qui vont travailler dix jours ici, dix jours en Alberta , explique-t-il.

Plusieurs familles dont le revenu dépend de l'industrie pétrolière attendent le pipeline avec impatience, constate l'économiste Julien Picault. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Au centre-ville de Kelowna, des travailleurs terminent leur journée de travail. Le son de cloche est presque unanime; il est temps que l'oléoduc soit construit.

Ça aiderait l'économie canadienne, surtout en Alberta où ça tourne au ralenti... Aider nos voisins est une bonne chose , argumente un homme. Une femme rencontrée un peu plus loin renchérit : C'est une bonne chose pour la Colombie-Britannique et pour le Canada.

Comme partout ailleurs, des gens s'inquiètent des répercussions environnementales d'un tel projet. Un jeune homme se questionne quant à la capacité du Canada à se passer des revenus de l'industrie pétrolière. La transition est difficile, souligne-t-il. Le pays ne peut pas arrêter de dépendre du pétrole du jour au lendemain, mais on pourrait arrêter d'investir là-dedans.

Un impact sur le vote des électeurs?

L'économiste Julien Picault admet que le pipeline Trans Mountain est un enjeu primordial de la présente campagne.

Je pense que c'est une décision qui va coûter politiquement, d'un côté ou de l'autre. Julien Picault, économiste à l'Université de la Colombie-Britannique

Traditionnellement, la portion continentale de la Colombie-Britannique et la région de l’Okanagan ont surtout élu des députés conservateurs. Les libéraux ont réussi une percée dans la ville de Kelowna lors des élections de 2015. La lenteur du processus entourant le projet d'expansion de Trans Mountain pourrait mettre en péril le siège du libéral Stephen Fuhr.

Les gens qui veulent le pipeline vont faire plus confiance aux conservateurs qu'aux libéraux par rapport à ça. Il y a eu une forme d'attentisme dans le dernier mandat libéral, donc les gens ne sont pas vraiment convaincus que les libéraux vont aller au bout du projet , explique-t-il.

Le dossier continue de créer de la dissension et le temps qui file pourrait coûter cher aux libéraux, admet Julien Picault.