Les employés des hôpitaux au Yukon réaffectés?

La lettre, datée du 6 septembre, a été envoyée aux membres de la section Colombie-Britannique/Yukon de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

La lettre, dont CBC a obtenu copie grâce à une demande d'accès à l'information, indique que la Régie demanderait aux employés si certains d'entre eux accepteraient volontairement de travailler dans d'autres établissements. Si la démarche est infructueuse, la Régie l'imposerait aux employés avec le moins d'ancienneté.

L'employeur n'a pas dévoilé dans la lettre pourquoi il prend cette mesure actuellement, mais un porte-parole de la Régie, Matt Davidson, a indiqué par courriel qu'aucune clause dans la convention collective n'empêche la Régie d'obliger un employé de travailler dans un autre hôpital.

Obliger un employé à travailler dans un autre établissement pourrait causer d'importantes perturbations , souligne M. Davidson.

Il ajoute que les employés qui seront mutés, de façon volontaire ou obligatoire à un différent hôpital, recevront les appuis nécessaires, seront prévenus le plus tôt possible, recevront une séance d'information dans leur milieu de travail, auront droit à un dédommagement pour leur déplacement et recevront 3,25 $ de plus pour chaque heure de travail.

M. Davidson souligne que la Régie n'envisage pas pour le moment d'effectuer des mutations.

Une porte-parole du syndicat, Johanne Fillion, a indiqué par courriel que le syndicat n'a pas suffisamment d'informations actuellement pour faire de commentaires.

La Régie des hôpitaux du Yukon gère des établissements à Dawson City, Watson Lake et Whitehorse.