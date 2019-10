Un groupe d'économistes dénonce le projet de gazoduc de GNL Québec et d'Énergie Saguenay

Parmi la quarantaine de signataires de la lettre, on compte plusieurs économistes qui enseignent dans les Cégeps des régions touchées par le tracé projeté de Gazoduq, soit l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'enseignant d'économie du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Carol Frenette, qui a signé la lettre, s'interroge notamment sur la pertinence du projet du point de vue de l'emploi.

Il y a déjà une pénurie d'emplois et on pense en tant qu'économistes que ça va aggraver la pénurie, donc créer de l'inflation avec les mécanismes économiques, indique-t-il. Ça, c'est à très court terme. Mais à plus long terme, c'est ce qui est le plus important, on pense que la stabilité économique est mise en péril par l'utilisation des énergies fossiles. De créer d'autres infrastructures qui seraient utilisées pendant encore des dizaines d'années, selon nous, ce n'est pas approprié du tout.

Selon l'économiste, il faut plutôt accélérer la transition vers des sources d'énergies plus vertes.