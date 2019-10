La Gaspésienne hospitalisée à Punta Cana en route vers le Québec

La fille de Manon Quintin, Marie-Pier Perreault, a reçu la confirmation en début d'après-midi lundi que sa mère était en route vers le Québec.

On va aller la voir ce soir et on est juste tellement contents qu'elle s'en vienne. On a vraiment, vraiment hâte de la voir , affirme la jeune femme.

Sa mère, Manon Quintin, a subi de graves blessures, dont une fracture du crâne ayant entraîné une hémorragie cérébrale, lors d'un accident survenu le 10 octobre dernier à Punta Cana, où elle séjournait avec son conjoint, Sylvain Gauthier. Son hémorragie l'a plongée dans le coma, et elle repose maintenant dans un état critique.

Manon Quintin et sa fille Marie-Pier Perreault Photo : Gracieuseté : Marie-Pier Perreault

Après avoir été hospitalisée sur place, la femme de 53 ans de Rivière-au-Renard sera transportée jusqu'à Montréal par un avion d'Airmedic, puis jusqu'à l'hôpital de Saint-Jérôme.

On est soulagés, on garde espoir, mais c'est sûr que la situation est délicate. Ça peut changer à tout moment. Marie-Pier Perreault, fille de Manon Quintin

Un tel voyage comporte plusieurs risques, vu l'état de santé de Manon Quintin. Marie-Pier Perreault a dû signer des décharges de responsabilité à l'hôpital dominicain et Airmedic en cas de complications lors du transport.

C'est sûr qu'on prend des risques, mais au point où on est rendus, si on se fie au rapport du médecin comme quoi les traumatismes sont presque irréversibles, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle revienne dans son état normal. À ce moment-là, il y a des risques qu'on est prêts à prendre , explique Marie-Pier.

Une facture de plus de 100 000 $

Le rapatriement de Manon Quintin a coûté 51 000 $ à ses proches, sans compter les frais d'hospitalisation en République dominicaine qui se situent entre 6 000 $ et 10 000 $ par jour selon la famille.

Comme elle n'avait pas d'assurance voyage, la facture totale pourrait dépasser 100 000 $ selon les proches de Manon Quintin.

On a dû s'endetter beaucoup pour être capables de faire partir l'avion. Si on ne payait pas sur le champ, l'avion ne décollait pas. Marie-Pier Perreault, fille de Manon Quintin

Deux campagnes de sociofinancement ont ainsi été lancées, l'une par la nièce de Sylvain Gauthier et l'autre par la fille de Manon Quintin et ses amies. Lundi après-midi, cette dernière collecte de fonds avait déjà permis d'amasser plus de 29 000 $.

Manon Quintin et sa fille, Marie-Pier Perreault Photo : Gracieuseté : Marie-Pier Perreault

Si elle se dit reconnaissante de la générosité des gens, Marie-Pier Perreault précise que la famille est encore loin du but. On a encore besoin de soutien moral et financier. Ce n'est pas terminé, on n'est pas sortis du bois , affirme-t-elle.

Cette triste histoire met en lumière l'importance de se munir d'une assurance lorsqu'on voyage à l'étranger, rappelle le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin.

L'assurance santé voyage vient aussi avec une assistance voyage, donc ce sont des gens qui parlent français à l'autre bout du fil, qui vont nous aider et nous diriger vers un hôpital. Quelles sortes de soins sont couverts? Avec quel genre de service on doit faire affaire? Qui va s'occuper de tout? énumère-t-il.

Avec les informations de Pascal Poinlane