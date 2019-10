Passionné de politique, un Vancouverois possède plus de 1000 macarons de politiciens

Joseph Planta est passionné de politique et collectionne les objets associés aux campagnes de politiciens canadiens et américains.

La maison de l’homme de Vancouver est remplie d’objets divers aux couleurs de partis politiques, mais c’est de sa collection de macarons qu'il est le plus fier.

J’ai toujours été intéressé par l’histoire, c’était donc naturel pour moi de collectionner des souvenirs politiques , explique-t-il.

Sa collection de macarons et d’épinglettes compte plus de 1000 articles et est l’une des plus importantes collections personnelles du genre au pays.

Plus personne ne porte de macarons sur son manteau , se désole-t-il.

Joseph Planta se désole de constater que les macarons politiques ne sont plus aussi populaires. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

J’ai commencé à collectionner les macarons de Richard Nixon il y a cinq ou six ans. Puis, j’ai réalisé que les gens se débarrassaient de plus en plus des objets associés aux anciennes campagnes électorales canadiennes , explique Joseph Planta.

Aux États-Unis, les macarons ont commencé a être populaires dans les années 1950 et 1960. Au Canada, par contre, ça n’a pas été avant la course à la direction du Parti libéral de Pierre Elliott Trudeau en 1968 , mentionne-t-il, en constatant que les macarons sont de moins en moins utilisés en politique.

Pour présenter sa collection, Joseph Planta a créé des tableaux thématiques associés à des politiciens et y ajoute régulièrement de nouveaux macarons.

Une partie de la collection de macarons associés à la famille Trudeau. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

J’ai un sentiment d’urgence parce que je ne crois pas que beaucoup de personnes collectionnent ce genre de choses. Alors je vais continuer à le faire jusqu’à ce qu’une institution veuille bien la conserver , dit-il.

Avec les informations de Lisa Christiansen