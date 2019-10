22 personnes relogées après un incendie à Limoilou

Le gros des flammes a été rabattu vers 14 h lundi, selon le service incendie de la Ville de Québec.

La fumée toutefois a forcé le relogement de 22 personnes.

L’incendie a pris naissance dans un des huit logements d'un immeuble.

Le logement était inoccupé, et personne n'a été blessé.

On était en train de faire à manger et mon voisin est venu cogner pour nous dire : sortez vite, le feu est pris , explique une locataire. Les voisins n'étaient pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé , ajoute-t-elle.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur en raison des débris.

Selon les informations préliminaires, il s'agirait d'un feu de cuisson. Une enquête est ouverte.