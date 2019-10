Une femme de 19 ans manque à l'appel à Moncton

La Gendarmerie Royale du Canada indique qu'une femme originaire de Fredericton, mais qui habite Moncton, manque à l'appel.

Kimberly Crouse Backfat a été vue pour la dernière fois dans la série 500 de la rue Main, à Moncton, le 8 octobre 2019, vers 8 h.

On a signalé sa disparition à la police le 11 octobre et malgré plusieurs renseignements, les policiers n'ont toujours pas été en mesure de retrouver la jeune femme.

On est inquiet pour son bien-être.

La jeune femme mesure 5 pieds et 8 pouces et pèse environ 154 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Quiconque détient de l'information à son sujet est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.