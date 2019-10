Des citoyens du Pontiac demandent l’embauche de professionnels de la santé voulant pratiquer en milieu rural

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, la porte-parole Josey Bouchard estime que ces ruptures dans les soins de santé sont inacceptables . On a besoin d’un pas de plus pour s’assurer que les services de proximité se donnent , estime-t-elle.

Tant qu’il n’y aura pas une certaine gestion plus localisée pour vraiment bien vendre ça, il n’y a rien qui va se faire. Josey Bouchard, porte-parole, La Voix du Pontiac

Durant la longue fin de semaine, un deuxième bris de service en obstétrique en moins de deux semaines fait en sorte que les femmes enceintes sur le point d’accoucher doivent être redirigées vers l’Hôpital de Gatineau ou celui de Pembroke, en Ontario, selon leur lieu de résidence.

Deux réalités différentes

Josey Bouchard dénonce le peu de résultats dans sa région de la réforme lancée par l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Selon elle, les changements n’ont pas tenu compte des différences entre les soins donnés en zones rurale et urbaine.

Les gens ici sont très polyvalents, portent plusieurs chapeaux. Nos médecins font le choix de devenir des spécialistes de tout, parce qu’en [milieu] rural, on est confronté à tout. La même chose pour les infirmières. Donc on ne peut pas recruter les gens de la même façon , soutient Mme Bouchard. Ce qu’ils vont faire, s’ils persistent dans le modèle qu’ils ont là, c’est qu’ils vont finir par tuer notre hôpital.

Mme Bouchard craint même une débandade . Quand il n’y a plus d’obstétrique, ce n’est plus nécessaire d’avoir de la chirurgie. On va être une espèce de petite clinique; on transfère tout le monde en ville ou on les envoie en Ontario pour avoir leurs services , craint-elle.