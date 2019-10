Margaret Atwood parmi les favorites du prix Booker

Le prestigieux prix remis à un écrivain ou à une écrivaine de langue anglaise sera décerné lundi. Il est doté d’une bourse de 87 000 $.

En 2000, Margaret Atwood a gagné ce prix pour son livre Le tueur aveugle (The Blind Assassin).

Un prix très convoité

Elif Shafak le 13 octobre 2019 à Londres Photo : afp via getty images / TOLGA AKMEN

Les parieurs britanniques donnent aussi de fortes chances de remporter la victoire à l’écrivaine britanno-turque Elif Shafak pour 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World et à l’écrivaine britanno-américaine Lucy Ellmann pour son roman Ducks, Newburyport.

Lucy Ellmann le 13 octobre 2019 à Londres Photo : afp via getty images / TOLGA AKMEN

Le romancier britannique Salman Rushdie, qui a remporté le prix Booker en 1981 pour Les enfants de minuit (Midnight's Children), fait également partie des six finalistes avec son dernier roman, Quichotte.

Salman Rushdie le 13 octobre 2019 à Londres Photo : afp via getty images / TOLGA AKMEN

Les autres finalistes sont l'écrivaine britannique Bernardine Evaristo pour Girl, Woman, Other et l'auteur nigérien Chigozie Obioma pour An Orchestra of Minorities.

Bernardine Evaristo le 13 octobre 2019 à Londres Photo : afp via getty images / TOLGA AKMEN

Fondé en 1969, le prix Booker est ouvert aux écrivaines et écrivains de langue anglaise du monde entier.