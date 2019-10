Trudeau cherche à rallier des électeurs néo-démocrates

Confronté à la perspective que les Canadiens élisent un gouvernement minoritaire le 21 octobre, le chef libéral a plaidé sa cause à Windsor, où l’économie est fortement tributaire des échanges commerciaux avec les États-Unis.

Les circonscriptions de Windsor-Ouest, Windsor-Tecumseh et d'Essex sont actuellement détenus par le Nouveau Parti démocratique (NPD), et le Parti libéral cherche à les faire basculer dans leur camp le 21 octobre.

Justin Trudeau a notamment attaqué de front la volonté du NPD de renégocier le nouvel Accord Canada États-Unis Mexique (ACEUM), qui est appelé à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) une fois qu’il aura été ratifié.

Les gens ici à Windsor et à travers le pays ont eu peur pour leurs emplois, l’emploi de leurs enfants, pour l’avenir de l’économie canadienne quand Donald Trump a menacé de "scrapper" l’accord de l’ALENA [dont] nous dépendons tous pour une croissance économique au Canada , a-t-il fait valoir.

Les gens sont préoccupés par le fait que le NPD a annoncé qu’il allait rouvrir, renégocier [l’ACEUM], et donc mettre de côté cet accord qu’on a signé avec tant de peine avec Donald Trump. Ce n’est pas de cette instabilité dont nos travailleurs, nos familles, ont besoin. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

M. Trudeau avait précédemment agité l’épouvantail des années Harper, comme il le fait depuis le premier jour de la campagne, pour soutenir qu’il serait mal avisé pour les électeurs réfractaires aux politiques conservatrices de voter pour le NPD ou le Bloc québécois.

On a vu ce qui s’est passé pendant 10 ans de Stephen Harper, où on a eu un NPD fort et même un Bloc fort à Ottawa , a-t-il déclaré.

Harper a coupé dans la culture, a reculé sur [les engagements du protocole de] Kyoto et les protections de l’environnement. Il a continuellement fait mal aux familles canadiennes avec ses coupures, et n’a pas pu créer de la croissance économique pour compenser.

J’ai été là pendant les presque 10 années de gouvernement Harper. Malgré les forts combats que nous avons menés dans l’opposition, [il] a continué d’aller de l’avant avec des compressions. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le chef libéral a du même souffle réitéré les Canadiens à voter pour un Parti libéral progressiste pour lutter contre ces conservateurs comme Jason Kenney et comme Doug Ford , respectivement premiers ministres de l’Alberta et de l’Ontario.

Justin Trudeau a toutefois refusé de dire s’il pourrait former un gouvernement de coalition avec le NPD, advenant que son parti ne dispose pas d’une majorité à la Chambre des communes après l’élection du 21 octobre. M. Singh envisage ouvertement cette possibilité.

Je travaille fort pour faire élire un gouvernement progressiste et empêcher les coupures des conservateurs , a-t-il répondu à plus d’une reprise.

« La coalition que vous ne pouvez pas vous payer », selon les conservateurs

Tout aussi conscients que les électeurs pourraient élire un gouvernement minoritaire lundi prochain, les conservateurs ont plutôt choisi de faire valoir qu'un possible gouvernement de coalition PLC-NPD serait néfaste pour les Canadiens.

Justin Trudeau avait à peine terminé son point de presse du jour que les conservateurs publiaient un communiqué déclarant qu'il s'agirait là d'une coalition que vous ne pouvez pas vous payer .

Si Trudeau est obligé de dépendre du NPD pour s’accrocher au pouvoir , arguent-ils, la taxe sur le carbone va augmenter encore plus que prévu, les impôts vont augmenter, ce qui va freiner l'industrie et détruire des emplois , et les déficits seront encore plus élevés .

Le chef conservateur Andrew Scheer devrait répéter ce message lors de sa conférence de presse quotidienne, qui aura lieu à 15 h à Winnipeg, au Manitoba.

En tournée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le chef bloquiste a plutôt continuer de faire valoir qu'un fort contingent de députés de son parti à la Chambre des communes ne pouvait être que bénéfique pour les Québécois.

Venant d’un chef qui hier encore accusait ses principaux adversaires conservateurs d’avoir une éthique douteuse et de jouer la polarisation, c’est ordinaire en "torrieux" , a-t-il commenté, avant de regarder directement la caméra pour s'adresser à M. Trudeau.

Heille Justin, je te rappelle qu’en 2008, c’est vous qui avez permis aux conservateurs de couper dans les arts et la culture du Québec. Le Bloc a voté contre le budget, les libéraux se sont abstenus. Alors on va regarder les livres d’histoire comme il faut, on va se dire la vérité. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Yves-François Blanchet affirme régulièrement que son parti a réussi à faire des gains face au gouvernement minoritaire de Stephen Harper, comme la reconnaissance de la nation québécoise, le règlement partiel du déséquilibre fiscal, et l'obtention d'un siège pour le Québec à l'UNESCO.

Le chef bloquiste a depuis longtemps fait savoir qu'il ne participera à aucun gouvernement de coalition. Il assure que le Bloc québécois appuiera les projets de loi qui sont bons pour le Québec et votera contre ceux qui ne le sont pas.