Le chef du Bloc québécois réclame 1 milliard de dollars pour les projets d’aluminerie

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet demande au prochain gouvernement fédéral qu’il investisse dans la région les sommes perçues par le Canada lors du litige avec les États-Unis sur les exportations d'acier et d'aluminium.

Selon le Bloc, plus d'un milliard de dollars ont été perçus sur des produits américains en guise de contre-mesure aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, de 10 % sur l'aluminium et de 25 % sur l'acier, entre mai 2018 et mai 2019.

De passage à Alma, le chef du parti, Yves-François Blanchet, a estimé que des sommes doivent être utilisées pour favoriser la réalisation des projets d'aluminerie dans la région, soit les phases deux et trois de l'aluminerie AP60 de Jonquière et la deuxième phase de l'aluminerie d'Alma.

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été lourdement affectée par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump , déplore Yves-François Blanchet.

En octroyant les compensations dues au secteur de l’aluminium, nous pourrons alors pérenniser les emplois qui ont été mis à risque et assurer la compétitivité de notre industrie à l’échelle internationale ,poursuit-il.

Ces projets d’aluminerie feraient place à des technologies qui seraient plus efficientes au niveau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ajoute le candidat bloquiste du Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, qui accompagnait son chef.

Visite des régions

Le chef du Bloc québécois visite les régions, à une semaine du scrutin. Il est arrivé dimanche soir à Roberval pour encourager le candidat Alexis Brunelle-Duceppe accompagné de son père Gilles Duceppe, lors d’un rassemblement militant.

L'annonce était faite en présence d'Yves-François Blanchet, des candidats régionaux du Bloc Québécois et des représentants des syndicats de l'aluminium. Photo : Louis Martineau

La lutte s’annonce de plus en plus serrée dans les trois circonscriptions de la région depuis que le Bloc québécois a grimpé dans les sondages.