Normes de stationnements pour personnes handicapées : un Septilien combat l'ignorance

Récemment, Tommy Auger et sa conjointe ont constaté que certains stationnements ne respectaient pas les normes. Il y a quelques semaines, ma femme me faisait remarquer que les stationnements pour personnes handicapées n'étaient pas conformes aux normes à deux endroits que l'on fréquente, soit au Centre socio-récréatif et à Place de Ville , a raconté M. Auger dans une publication sur Facebook.

M. Auger a expliqué que le Centre socio-récréatif avait entre autres modifié la configuration de ses stationnements accessibles, de sorte que quatre espaces se trouvaient là où il y en avait trois à l'origine. Ces quatre espaces étaient toutefois trop étroits pour un véhicule adapté avec une rampe latérale.

Le père de famille a ensuite entamé des démarches, seul, pour vérifier les normes, informer les personnes responsables que leur établissement ne les respectait pas et demander s'il était possible de faire les modifications. La réponse n'a pas tardé : les stationnements en question ont été modifiés.

Il s'est dit heureux de l'action rapide des établissements pour la mise à niveau des espaces de stationnement. Selon lui, l'irrespect des normes était sans mauvaise foi de leur part.

Les gens, ils ne le font pas par méchanceté [...] c'est juste qu'ils connaissent plus ou moins les normes [...] ils ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que ça comporte en termes d'espace. Tommy Auger

Le père de famille souhaite en outre que les établissements soient conscientisés à cette part plus vulnérable de leur clientèle. Si chacun fait son petit bout [...] tranquillement, pas vite, ils vont être conscientisés , a-t-il mentionné en entrevue à Radio-Canada.

Des normes précises

Selon les normes de construction sans obstacle publiées dans le Code de la construction du Québec et dont la plus récente mise à jour date de 2010, chaque place de stationnement sans obstacle doit être conforme à certaines exigences.

Pour les stationnements de 25 à 100 places, au moins une place réservée aux personnes à mobilité réduite est exigée. Toutefois, pour les stationnements de moins de 24 places, aucune place du genre n'est obligatoire.

Deux places réservées aux personnes handicapées sont obligatoires pour les stationnements de 101 à 200 places et 1 % des espaces doivent leur être consacrés pour les stationnements de 201 places et plus. Cette exigence est valable autant pour un stationnement intérieur qu’extérieur, peut-on lire dans le document.

Les responsables du centre d'achats Place de Ville n'étaient pas disponibles lundi et le Centre socio-récréatif n'a pas répondu aux appels de Radio-Canada.