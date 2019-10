Popularité sans précédent pour les oiseaux migrateurs à Danville

Comme c'est le cas chaque année, les bernaches et les oies blanches font escale à l'étang Burbank de Danville pour le plus grand plaisir des amateurs d'ornithologie.

Le Festival des oiseaux migrateurs prend de l'ampleur cette année. Alors qu'il se déroulait seulement sur un week-end par le passé, ce sont maintenant trois fins de semaine d'activités qui sont offertes pour célébrer le passage de ces espèces volantes dans la région.

Selon les estimations des organisateurs, il y aurait plus de 3500 oies blanches et des milliers de bernaches sur le site. Par moment, il y a tellement d'oiseaux sur l'étang, qu'on ne peut pas déceler l'eau. Il y a des dizaines de milliers d'oiseaux, des bernaches, des oies blanches, des canards à col-vert , donne en exemple l'un des organisateurs de l'événement, Alain Caron.

Le phénomène date de quelques années seulement. On a remarqué depuis le début des années 2000, un nouveau corridor de migration. Possiblement à cause des champs de culture de maïs. Les oiseaux trouvent à l'étang Burbank un espace de repos. Il n'y a pas beaucoup de maisons autour. C'est très tranquille. Il trouve la tranquillité et de la nourriture , explique M. Caron.

La nouvelle formule a du succès. Au cours du dernier week-end, plus de 5000 personnes ont marché autour de l'étang pour admirer ce spectacle.

Le Festival se poursuit jusqu'au 27 octobre.