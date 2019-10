Quand la communauté vient en aide à un enfant

Le jeune Liam Murphy pourra maintenant se déplacer beaucoup plus facilement chez lui avec sa chaise roulante.

Depuis qu’il a commencé à fréquenter la maternelle en septembre dernier, il doit se déplacer à l’extérieur beaucoup plus fréquemment qu’avant. Ses parents n’étaient pas prêts à ce changement de routine et leur maison n’était pas bien adaptée pour ces nouveaux déplacements récurrents.

« On essayait de le monter par-dessus les deux petites marches et après on le montait dans la maison. Jusqu’à ce qu’on s’est dit que c’était assez et qu’on devait faire quelque chose », raconte le père de Liam, Sam Murphy.

Les parents du jeune Liam sont très heureux de cette nouvelle rampe qui facilitera leurs déplacements en dehors de la maison. Photo : CBC / Gary Moore

Le petit garçon âgé de 5 ans est atteint d’autisme, de spina-bifida et d’hydrocéphalie. Il a subi sept importantes chirurgies cérébrales alors qu’il n’avait pas encore atteint ses premiers neuf mois de naissance.

Ses parents lui ont vite donné le surnom de Superman à cause de sa résilience et de son courage.

« Toutes les infirmières nous disaient à quel point il était le patient le plus facile à gérer », dit son père, Sam Murphy.

Besoin d’adapter la maison

Les parents décident finalement qu’ils veulent construire une rampe à l'extérieur. C’est à ce moment que la mère du petit garçon, Amanda Murphy, s’adresse à quelques amis sur Facebook pour trouver de l’aide.

Mais le message est partagé bien au-delà de son groupe d’amis et les membres de la communauté répondent à l’appel en grand nombre.

Une partie de l'équipe qui a aidé à la construction de la rampe. Photo : CBC

Un entrepreneur en construction, Brad Bates, décide de rassembler quelques amis pour aller donner un coup de main à la famille.

M. Bates contacte la famille Murphy pour lui dire qu’il a amassé suffisamment d’argent dans la communauté pour couvrir les frais des matériaux.

« Vraiment, c’était juste la bonne chose à faire », raconte Brad Bates.

Les amis ont réussi à construire la rampe en une seule journée, alors que Liam était à l’école. M. Bates était toujours sur place lorsqu’il est sorti de l’autobus, avec un grand sourire.

Brad Bates s'est dit touché par la réaction de Liam lorsqu'il a vu sa nouvelle rampe. Photo : CBC / Gary Moore

« Quel beau moment, quand il est venu par moi et qu’il m’a donné un petit câlin et c’était une grande surprise pour moi, car je ne savais pas vraiment s’il comprenait tout ce qui se passait », dit Brad Bates. « Je n’oublierai jamais ça, c’était vraiment sympa. »

Le père de Liam, Sam Murphy, s’est dit lui-même surpris de la réaction de son fils, qui prouvait que le petit était reconnaissant.

Mais Brad Bates avait encore une surprise en banque pour le petit garçon courageux que l’on surnomme Superman : un costume d’Halloween à l’effigie de son super héros préféré.