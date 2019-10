L’Océanic défait en prolongation par les Saguenéens

Les attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Hendrix Lapierre des Saguenéens ont ouvert le bal en première période avant que Cédric Paré ne réduise l’écart d’un point, comptant son 12e but de la saison.

Les Bleuets ont renchéri pendant le deuxième tiers alors que William Dufour a compté son premier but de la saison.

La réplique de l’Océanic s’est fait attendre jusqu’en troisième période, au moment où Adam Raska a marqué son troisième filet de la saison à l’aide d’Isaac Belliveau (#58) et d’Alexis Lafrenière (#11).

Environ sept minutes plus tard et alors que les troupes de Serge Beausoleil disposaient d’un homme de plus sur la glace, le Rimouskois Dmitry Zavgorodniy a eu le dessus sur le gardien adverse, Alexis Shank, portant le pointage à égalité 3-3.

Le Saguenéen Vladislav Kotkov a toutefois déjoué le gardien bas-laurentien Colten Ellis après 1:40 de jeu en période de prolongation, mettant fin aux aspirations de l’Océanic de revenir à la maison avec une victoire de plus en poche. L’équipe a, à tout le moins, accumulé un point de plus à la suite de cette défaite en prolongation.

Ellis aura été en mesure d’arrêter 21 des 25 lancers de la formation saguenéenne au centre Georges-Vézina, alors que Shank a effectué 26 arrêts sur 29 tirs de l’Océanic.

L’Océanic affrontera le Drakkar de Baie-Comeau mercredi à 19 h 30 au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.