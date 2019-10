Des personnages de Harry Potter s'invitent dans la campagne électorale

Selon les pancartes plantées dans le quartier de Woodfield, le sorcier Harry Potter, candidat pour Gryffondor Ontario, et Hermione Granger, candidate pour l'armée de Dumbledore, se sont ainsi lancés dans la course électorale, de même que Lord Voldemort se présente pour les Mangemorts et Remus Lupin pour nulle autre que les Maraudeurs.

Autant de références que les admirateurs de la mythique série de l'écrivaine J.K. Rowling.

Un résident de London, Wes Kinghorn, qui est à l'origine de l'initiative, explique s'être inspiré de pancartes similaires qui avaient été faites il y a quelques années, mais pour Dark Vador, de Star Wars. Il a publié des photos sur son compte Twitter, commentant : la course devient bizarre dans Woodfield...

Il y a beaucoup d'enfants dans ce quartier qui sont de grands admirateurs de Harry Potter, ma femme et moi aussi, et je sentais que c'était un super univers pour organiser ce type de compétition électorale , a-t-il déclaré.

Après quelques consultations avec des amis — et après s'être rendu compte qu'un magasin d'enseignes proposait des réductions —, M. Kinghorn a donc organisé cette campagne avec quatre partis qui semblaient appropriés pour chacun des personnages.

Lord Voldemort est le candidat sortant. Sa pancarte comprend notamment une citation de Harry Potter à l'école des sorciers. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir, et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher , peut-on lire.

Wes Kinghorn indique par ailleurs que pour les Maraudeurs, le slogan du parti de Remus Lupin, le bien-aimé loup-garou et professeur de Défense contre les forces du mal, est : se battre bec et ongles pour l'Ontario .

Le résident a pris soin de choisir des couleurs uniques pour les panneaux, expliquant que ses partis ne sont pas censés ressembler à de réelles formations politiques. Il pourrait même ajouter quelques personnages supplémentaires à la course.

Je fais beaucoup pression sur Luna Lovegood et Bellatrix Lestrange, a-t-il ri. Peut-être que je vais essayer de les presser de se lancer cette année, sinon certainement pour les prochaines élections.

Wes Kinghorn place les pancartes sur les pelouses de ses amis sur Princess Avenue, près de la rue Palace, pendant de courtes périodes, notamment lorsque les enfants se rendent à l'école à pied.

Selon lui, la campagne fédérale tendue explique la popularité de ses pancartes sur les réseaux sociaux, mais il espère qu'elles inciteront surtout les enfants à penser à la politique de façon positive.

Ce n'est pas un hasard si trois des personnages s'aiment beaucoup. Wes Kinghorn, résident de London

Parce que j'espère que c'est comme ça que nous pouvons être en politique. Nous pouvons être sur des problèmes… mais peut-être que nous devrions nous rappeler que ce sont tous des gens bien. Se présenter aux élections est très difficile. J'ai déjà essayé une fois. Nous devrions respecter ceux qui se lancent dans la course , estime M. Kinghorn.

Avec les informations de CBC