Les candidats de la région s'activent à quelques jours du vote fédéral

La lutte s’annonce de plus en plus serrée dans les trois circonscriptions de la région avec la récente remontée du Bloc québécois dans les sondages.

Au bureau de campagne du candidat bloquiste dans Lac-Saint-Jean, les bénévoles font du pointage pendant qu'Alexis Brunelle-Duceppe rencontre les électeurs, accompagné de son père, l’ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe.

Depuis les débats nationaux et régionaux, le Bloc a grimpé dans les sondages. Alexis-Brunelle Duceppe espère que ça puisse donner à son parti la balance du pouvoir.

On va avoir entre 15 et 17 bénévoles pour la sortie de vote. C’est une grosse équipe pour Lac-Saint-Jean. Ça va vraiment bien comparativement à 2011 où on baissait. Là, on est en train de remonter et ça se sent sur le terrain.

Alexis Brunelle-Duceppe, candidat pour le Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean