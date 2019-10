Une station-service toute neuve encore vacante à Sherbrooke

La station-service au coin des rues Dunant et Thibault dans le secteur Ascot de Sherbrooke n'a toujours pas trouvé preneur. Les locaux sont encore vides plus de deux ans après de début de sa construction.

Plusieurs citoyens s'étaient opposés au projet dès sa construction en 2017. Selon eux, les locaux vacants sont une preuve que le projet n'aurait jamais dû voir le jour.

Ça nous fait dire qu'on avait un petit peu raison, on avait déterminé qu'on n'avait pas vraiment besoin de station-service, une de plus, dans le quartier. Puis en effet, le promoteur semble avoir de la difficulté à louer. Dominique Vigneux-Painchaud.

Ouverture possible avant Noël

Pour sa part, le promoteur affirme être en train de finaliser une entente avec une pétrolière, sans toutefois la nommer. Il serait aussi en pourparlers avec des chaînes de restauration rapide. Le projet devrait se concrétiser d'ici Noël, selon lui.

Pour les citoyens impliqués, le combat semble tirer à sa fin.

Rendus là on se sent ben limités, c'est David contre Goliath , souligne le citoyen Jean-Guillaume Marquis.

La ville de plus en plus à l’écoute

Pour la conseillère municipale du secteur, Karine Godbout, la construction de cette station a causé bien des blessures dans le quartier. Elle croit néanmoins que cette contestation citoyenne a changé la façon dont la Ville mène des consultations.

On voit de plus en plus de séances d'informations où les promoteurs viennent présenter les projets aux citoyens pour les mettre un peu au ballotage, recevoir les commentaires pour bonifier , assure Karine Godout.

D'après le reportage de Fanny Lachance-Paquette