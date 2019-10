Jagmeet Singh vote par anticipation dans sa circonscription de Burnaby-Sud

« Croyez en vous-mêmes et votez selon vos convictions », a lancé le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, qui s’est rendu dimanche dans sa circonscription de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, pour voter par anticipation.

Alors que le NPD semble profiter d’un léger regain dans les sondages à l’échelle nationale, M. Singh a encouragé les électeurs à voter pour des néo-démocrates qui vont « se battre pour les gens » plutôt que pour les libéraux et les conservateurs.

Il a aussi minimisé les appels de Justin Trudeau aux électeurs progressistes pour qu’ils votent pour le Parti libéral plutôt que pour les néo-démocrates ou les verts.

Pourquoi se soucie-t-il de moi? Il devrait se soucier des gens , a lancé Jagmeet Singh. Personne ne peut prendre leur vote pour acquis.

La différence entre les conservateurs et les libéraux est que les conservateurs ne cachent pas qu’ils vont faire des coupes. […] Avec les libéraux, ce n’est pas ce qu’ils disent en public, mais ce qu’ils font en privé. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Le chef du NPD, qui avait déjà indiqué qu’il ne pourrait pas appuyer un éventuel gouvernement conservateur minoritaire, a fermé la porte à double tour, dimanche. Il n’y a pas de façon pour nous de travailler ensemble avec eux , a-t-il dit. On est prêt à ne jamais appuyer un gouvernement conservateur minoritaire.

À propos du vote par anticipation, Jagmeet Singh a mentionné qu’il pouvait se révéler avantageux pour les familles qui auraient des problèmes de services de garde d’enfants, lui dont le parti promet d’investir 10 milliards de dollars pour créer 500 000 places abordables en garderie au pays.

Peu importe la raison de le faire, Élections Canada a indiqué dimanche qu’environ 2 millions de Canadiens s’étaient rendus aux urnes lors des deux premières journées du vote par anticipation, une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2015.

Jagmeet Singh l’a emporté avec 38,9 % des voix dans Burnaby-Sud lors d’une élection partielle en février dernier. Les libéraux avaient obtenu 26 % des votes, tandis que les conservateurs avaient terminé avec 22,6 % de la faveur populaire. Notons que le Parti vert n’avait pas présenté de candidat.

La course avait été plus serrée lors des élections générales de 2015, alors que le néo-démocrate Kennedy Stewart, devenu maire de Vancouver en octobre 2018, n’avait devancé les libéraux que par 1,2 point de pourcentage. Les conservateurs avaient terminé à un peu plus de 7 points du gagnant.