Les candidats à la conquête des électeurs dans Saskatoon-University

Lors la dernière élection fédérale en 2015, l’ex-député et ex-candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, Brad Trost, avait remporté son siège dans la circonscription fédérale Saskatoon-University, avec 4 477 votes de plus que sa rivale néo-démocrate de l’époque, Claire Card.

Lors de l'élection fédérale du 19 octobre 2015, le candidat du Parti conservateur Brad Trost avait remporté 41,5 % des voix, devant ses rivales néo-démocrates Claire Card (31,5 %) et libérales Cynthia Marie Block (25,2%). Les autres candidats ont respectivement obtenu les résultats suivants : Valerie Harvey au Parti vert du Canada (1,5 %) et Eric Matthew Schalm au Parti rhinocéros (0,2%).

Cette fois-ci, la candidate Claire Card dit s'y être prise autrement en menant principalement sa campagne sur les réseaux sociaux.

C'est difficile de joindre les gens à la maison. Ils travaillent à l’intérieur de différents quarts de travail. Ils sont occupés. On les encourage [désormais] à nous suivre sur les médias sociaux.

L’équipe de Claire Card a organisé un « blitz » d’appels téléphoniques pour encourager les gens à aller voter, tout en leur donnant des précisions sur l'adresse de leur bureau de vote.

Un de ses bénévoles, Laurent Carbonneau, rappelle aussi l’importance de s’adresser directement aux électeurs à ce stade de la campagne électorale. « C'est vraiment de parler aux gens. Ceux qui n'ont pas [pris leur] décision » précise-t-il.

Du côté de la candidate libérale Susan Hayton, on mise sur le porte-à-porte pour convaincre les électeurs.

Susan Hayton dit que le porte-à-porte lui permet de se faire connaître auprès des électeurs de sa circonscription et d’être considérée comme une candidate la mieux qualifiée pour les représenter au Parlement à Ottawa.

Même si la candidate du Parti vert, Jan Norris, s'est faite discrète samedi, elle fait aussi appel au traditionnel porte-à-porte pour approcher les électeurs.

« J’essaie de concentrer mon porte-à-porte au nord de la circonscription, parce que je ne veux pas voler les votes du Nouveau Parti démocratique. Je veux m’emparer du vote conservateur », raconte-t-elle.

Enfin, au Parti populaire du Canada, on tente d’approcher les électeurs au centre commercial.

On discute avec les gens au centre commercial Circle Drive. Les gens veulent en savoir plus sur nous et notre plateforme.

Guto Penteado, candidat, Parti populaire du Canada, Saskatoon-University