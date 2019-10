« À tous les premiers répondants : n'ayez pas peur de demander de l'aide », lance un ex-policier de la GRC

Fin septembre, le détective Thomas Roberts, de l'Unité des vols qualifiés du Service de Police d'Ottawa, a mis fin à ses jours dans l’édifice du quartier général de la police, sur la rue Elgin.

Quand j'ai vu la nouvelle comme quoi il s'était enlevé la vie, ça m'a attristé beaucoup pour la simple raison qu'on n'est pas capable de se dire nous-mêmes qu'on a besoin d'aide , regrette Geoffrey Garceau, retraité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après 25 ans de service.

Mon but aujourd'hui, c'est de dire à tous les premiers répondants : n'ayez pas peur de demander de l'assistance. Il n'y a rien de mal de dire à vos supérieurs : "Ça va pas ce matin, j'ai besoin d'assistance" , lance-t-il.

M. Garceau a dû prendre sa retraite médicale en 2011 à cause du stress post-traumatique.

Depuis 2011, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes psychologiques aussi. J'ai été obligé de me faire suivre, puis je n'ai pas honte de le dire , poursuit-il.

Nous autres comme policiers et les premiers répondants, on est tout le temps les premiers sur les scènes à aider les autres, mais on oublie souvent comment nous aider nous-mêmes et on s'oublie dans tout ça.

Geoffrey Garceau, policier retraité de la GRC