Les banques alimentaires de Toronto demandent de l’aide pour l’Action de grâce

Pour la banque alimentaire Daily Bread dans le secteur d’Etobicoke, l’Action de grâce est l’occasion de faire appel à la générosité de la population pour aider les plus démunis.

C’est très bien pour les jeunes en particulier de venir [faire du bénévolat] , a déclaré le maire de Toronto, John Tory, après avoir confié qu’il avait lui-même commencé à faire du bénévolat à 14 ans.

Le maire de Toronto, John Tory, a prêté main forte à la banque alimentaire Daily Bread comme plus de 500 autres bénévoles pendant le week-end d'Action de grâce. Photo : Radio-Canada / Marguerite Gallorini

Il a apporté son aide dimanche matin en triant des boîtes de céréales ou encore des boîtes de conserve aux côtés de bénévoles.

En fin de semaine, 500 personnes sont venues aider à classer près de 45 000 kilos de nourriture. L’objectif total pour Daily Bread est de 450 000 kilos d’ici vendredi prochain.

Lutter contre la pauvreté à Toronto

Le nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires continue d’augmenter à Toronto, où le coût de la vie est de plus en plus cher.

Malheureusement, le nombre a augmenté , confie le PDG de Daily Bread, Neil Hetherington. Pour la première fois, un million de personnes ont rendu visite aux banques alimentaires de Toronto en une seule année. L’année précédente, ils étaient environ 960 000.

Aussi formidable notre ville soit-elle, l’écart entre ceux qui ont les moyens et ceux qui sont démunis augmente. [...] Nous sommes la capitale urbaine de la pauvreté du Canada. Neil Hetherington, PDG de la banque alimentaire Daily Bread

Plus de 500 bénévoles se sont rendus à la banque alimentaire Daily Bread de Toronto lors du week-end de l'Action de grâce, pour trier près de 45 000 kilos de nourriture. Photo : Radio-Canada / Marguerite Gallorini

Selon le maire de Toronto, c’est un problème qui a besoin d’être abordé sous plusieurs angles.

Nous devons bâtir plus de logements abordables et améliorer le transport en commun, et aussi de créer des emplois pour tous les citoyens , a expliqué le maire, qui considère qu'il est important d'offrir des possibilités aux gens.

Ce sont des investissements que nous devons faire maintenant, nous ne pouvons pas remettre ça à plus tard. Le maire a aussi salué le travail de Daily Bread et d’autres banques alimentaires de la ville, tout en souhaitant qu’ un jour, nous n’en ayons plus besoin .

Quant aux bénévoles, ils sont heureux de pouvoir contribuer à rendre leur communauté meilleure. Emily, jeune Torontoise de 15 ans, estime que venir aider à la banque alimentaire ne prend vraiment pas tant de temps que ça, donc tout le monde devrait le faire .

Installée dans le secteur d'Etobicoke, dans l'ouest de Toronto, la banque alimentaire Daily Bread reçoit l'aide de plus de 10 000 bénévoles chaque année.