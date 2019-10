Des futurs parents sollicitent des Doulas pour les accompagner pendant la grossesse

De plus en plus de parents au Québec font appel aux accompagnantes à la naissance, aussi appelées Doula, pour les préparer à l’accouchement. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce service est encore méconnu, mais elles sont pourtant une douzaine à l'offrir.

Julie Desgagné vit sa première grossesse. Son bébé pointera le bout de son nez dans une dizaine de jours et elle ressentait le besoin de trouver des réponses à ses questions.

Quand tu es enceinte, tout le monde te dit : Ah tu vas voir quand tu vas accoucher ! Mais personne n’a la même histoire, c’est dur de s’y retrouver , confie-t-elle.

Elle a contacté Joey Girard, Doula depuis cinq ans, pour l’accompagner dans les étapes de l’arrivée de son premier enfant.

Lorsque Joey Girard a elle-même donné naissance en 2010, elle a su qu’elle voulait apporter un soutien moral aux futures mamans.

J’ai senti que c’était un besoin, avec notre système débordé, on veut quelqu’un qui nous rassure lorsqu’on attend un bébé. Joey Girard

Elle a suivi une formation d’une centaine d’heures pour pouvoir devenir accompagnante de naissance.

C’est quoi une Doula ? Les accompagnantes à la naissance ne sont pas des médecins ni des sages-femmes. Elles se donnent comme mission de s'assurer que l'accouchement se déroule bien, en offrant du soutien physique et émotionnel à la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement.

Un soutien

Le regroupement des Doulas du Fjord au Lac offre un service sur tout le territoire de la région. Chaque Doula a sa spécialité, Joey Girard permet au conjoint de prendre une meilleure place lors de l'accouchement, qu'il connaisse les gestes à effectuer.

Joey Girard montre les gestes à faire pour réduire la douleur ou l'inconfort que ressent une femme enceinte. Photo : Radio-Canada

On suit le cours prénatal, on a un suivi avec le médecin. Mon conjoint m'a demandé, pourquoi une Doula de plus? Et finalement c'est lui qui posait le plus de questions à la deuxième rencontre. Julie Desgagné

Une Doula est présente lors de l’accouchement et elle guide aussi les parents quand l’enfant est arrivé.

Certains craignent qu’on leur enlève leur intimité, mais lors d'un accouchement, on n’est jamais deux. Le personnel médical est présent et moi je collabore avec eux, car on veut la même chose, on veut que ça se passe bien , explique Joey Girard.

Une accompagnante de naissance s'occupe rarement de deux femmes en même temps, car plus l'accouchement approche, plus elle se rend totalement disponible pour les futurs parents, ce qui rassure Julie Desgagné.