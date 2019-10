Justin Trudeau accuse les conservateurs de contribuer à la polarisation de la campagne

Sans commenter ou faire de lien avec le fait qu'il a dû porter un gilet pare-balles lors d’un rassemblement partisan, la veille, Justin Trudeau a souligné dimanche le caractère « extrêmement polarisé » de la présente campagne électorale. Le chef libéral a reproché aux conservateurs d'y contribuer avec leur « politique de peur, de négativité et de mensonges ».

Bien qu’il dise n'associer d’aucune façon les événements survenus samedi soir au modus operandi de ses adversaires conservateurs, le chef libéral a répété dimanche que ceux-ci contribuaient à la désinformation en multipliant les attaques à son endroit.

Ça, c’est ce que le Parti conservateur fait maintenant. Il lance des attaques personnelles contre moi. Les conservateurs sentent que s’en prendre à moi et mentir aux Canadiens est la seule façon pour eux de remporter l’élection , a-t-il déclaré.

Menteur, imposteur, faux féministe, faux écolo : le Parti conservateur ne manque pas de mots pour décrire le chef libéral et dénoncer l'échec de ses quatre années au pouvoir. Selon Justin Trudeau, les Canadiens en viennent à être affectés par cette négativité .

En outre, la rhétorique des conservateurs ne fait que renforcer le contraste entre eux et le Parti libéral, a ajouté Justin Trudeau, rappelant plus d'une fois l'importance d'élire « un gouvernement progressiste ».

Nous voyons un niveau extrêmement élevé de désinformation qui circule en ligne […] Et la réalité, c’est que le Parti conservateur continue de propager des faussetés pour faire peur aux Canadiens. Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le chef libéral a cité en exemple les publicités du Parti conservateur traduites en chinois, révélées par le Globe and Mail, dans lesquelles le parti accuse les libéraux de vouloir légaliser les drogues dures. C’est un mensonge et les conservateurs le savent bien , a-t-il souligné.

Refusant d’expliquer ce qui avait mené à renforcer la sécurité autour de lui lors d’un discours devant 2000 personnes rassemblées la veille à Mississauga, Justin Trudeau a assuré que cet incident ne « changera en rien » la façon dont il fera campagne d’ici le 21 octobre.

Le Parti libéral n'a pas voulu confirmer que des menaces avaient bel et bien mené les autorités à renforcer la sécurité autour du premier ministre sortant, comme l'ont laissé savoir des sources libérales haut placées. La Gendarmerie royale du Canada a indiqué dimanche qu'elle ne ferait pas non plus de commentaire à ce sujet.

Le Bloc lui aussi visé par des menaces

Le Parti libéral n’est pas la seule cible de déclarations inquiétantes sur les réseaux sociaux; le Bloc québécois a aussi signalé des cas de menaces à la police.

Au cours de la campagne, on a reçu nous aussi des menaces, on les a transmises aux autorités compétentes , a indiqué le chef du parti, Yves-François Blanchet, lors d'un arrêt dimanche à Trois-Rivières.

S’il n’a pas voulu entrer dans le détail des menaces qui ont été formulées, M. Blanchet a tout de même indiqué qu’il s’agissait d’illuminés sur les réseaux sociaux , des gens dont les intentions pourraient être malveillantes .

Le chef bloquiste, qui n’a pas demandé de renforcer la sécurité autour de lui, dit ne pas s’en formaliser outre mesure. Je ne donne moi-même pas de suivi, j’ai d’autres choses à faire , a-t-il lancé.

Il n’y a jamais de besoin ou de justification de recourir non seulement à la violence, mais aux menaces , a déclaré Yves-François Blanchet au sujet des menaces à la sécurité de son vis-à-vis libéral.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a indiqué de son côté qu’il n’avait pas reçu de « menaces spécifiques » depuis le début de la campagne. Je veux dire aux Canadiens : vous pouvez avoir toutes sortes d’opinions, on peut être en désaccord, mais aucun chef d’aucun parti ne devrait se sentir menacé , a-t-il ajouté dimanche.

Au-delà des politiciens et de la présente campagne, « il y a une augmentation de la haine et il faut confronter ça », a déclaré Jagmeet Singh, qui a évoqué le cas de groupes haineux actifs à Hamilton. J’ai peur pour les gens, mais pas pour moi.

Depuis le déclenchement de la campagne électorale, la Gendarmerie royale du Canada a constaté que les propos violents étaient de plus en plus tolérés sur les réseaux sociaux. Des gens ayant proféré des menaces de mort à l'endroit de chefs de partis fédéraux ont été rencontrés par des agents de la GRC, selon CBC.