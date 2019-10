Les mises en chantier ont baissé de moitié en Abitibi-Témiscamingue

Les mises en chantier d’habitations ont baissé de moitié en Abitibi-Témiscamingue durant les six premiers mois de 2019 par rapport à la même période l'an passé.

Au total, les mises en chantier ont totalisé 68 logements, toutes constructions confondues, en baisse de 51% par rapport aux premiers mois de 2018.

L'Abitibi-Témiscamingue est la région qui a enregistré la baisse la plus notable au Québec, suivie du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie, selon le bilan de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Ces données contrastent avec l'ensemble du Québec avec 9% d'augmentation par rapport au premier semestre de 2018.

L' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec attribue cette baisse au recul des mises en chantier locatives, qui n’ont représenté que 14 logements, tandis que la construction de 54 maisons individuelles s’est amorcée.

Je pense que c’est seulement peut être un concours de circonstances qui fait qu’il n’y a pas eu de locatif qui a été démarré au cours des six derniers mois alors que l’an dernier, il y a eu 25 à Rouyn-Noranda et 49 du côté de Val-d’Or , explique le directeur du service économique à l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec , Paul Cardinal.

Ce dernier croit par ailleurs que cette situation est en faveur des vendeurs de maisons.

Le marché de la revente est assez serré, on est dans un marché qui est à l’avantage des revendeurs, il faudrait qu'il y ait une offre assez abondante que ça pour changer les conditions de marché. Donc il n’y aura pas beaucoup de changements au niveau du rapport de force entre acheteur et vendeur , dit-il.

Les villes de Val-d’Or et Rouyn-Noranda ont enregistré chacune 33 mises en chantier.