Des jeunes inculpés pour avoir apporté des armes blanches dans une école secondaire

Le service de police rapporte que vendredi après-midi, une querelle en ligne entre deux jeunes avait conduit l'un d'entre eux à se rendre à l’école secondaire Glendale avec un ami adulte armé d'une petite hachette et d'un couteau de poche.

La police rapporte que les deux jeunes n'ont pas trouvé la personne qu'ils recherchaient. Ils auraient montré les armes à d'autres élèves et ont fui après que les responsables de l'école leur ont dit que la police avait été contactée.

La police a par la suite inculpé deux jeunes hommes de Hamilton, âgés de 17 et 18 ans.

Le plus jeune suspect a été accusé de proférer des menaces, de possession d'arme et de port d'une arme dissimulée, tandis que l'autre est accusé de possession d'arme, port d'une arme dissimulée et de violation de ses conditions de remise en liberté.

L'incident survient quelques jours après la mort par arme blanche lundi dernier d'un garçon de 14 ans devant son école à Hamilton.

Devan Bracci Selvey est mort dans les bras de sa mère, qui a déclaré que son fils avait été victime d'intimidation au cours des semaines qui ont précédé sa mort.

Des centaines de personnes lui ont rendu un dernier hommage samedi lors de ses funérailles à Hamilton.

Un adolescent de 14 ans et un jeune homme de 18 ans sont accusés de meurtre prémédité dans cette affaire.