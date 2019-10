Une femme de Moncton est portée disparue

La disparition de Sofia Chiara Noviello a été signalée à la police le 10 octobre, mais la femme n'a pas été vue depuis le 9 octobre.

Mme Noviello a été aperçue pour la dernière fois près de l'avenue Bromley, à Moncton, vers midi. Elle se dirige peut-être vers Montréal selon les autorités policières.

Sofia Chiara Noviello a été vue pour la dernière fois près de l'avenue Bromley, à Moncton, le 9 octobre 2019, vers midi Photo : Courtoisie - GRC

Sofia Chiara Noviello mesure 5 pi 4 po (165 cm) et pèse environ 200 livres. Elle a les cheveux frisés noirs aux épaules et les yeux bruns. Elle portait une longue robe verte et un manteau noir. On sait qu'elle porte parfois un hijab vert ou gris.

Les policiers ont tenté de la repérer grâce à plusieurs pistes, mais n'ont pas réussi à la retrouver.

La GRC demande à quiconque détient de l'information à son sujet de bien vouloir contacter le détachement de Codiac au 506-857-2400.