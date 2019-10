Deux femmes perdent la vie dans un tragique accident de la route à l'Î.-P.-É

Selon la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), le conducteur d'un camion semi-remorque aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de heurter la voitures des deux victimes.

Une des deux victimes était âgée de 51 ans, tandis que l'autre avait 74 ans. Le conducteur du camion semi-remorque a été transporté à l'hôpital et on ne craint pas pour sa vie, mais la police ne donne pas plus de détails concernant son état de santé.

Le sergent Andrew Joyce indique que l'identité des deux femmes n'a pas encore été dévoilée, car on doit s'assurer que la famille a été avisée.

Une enquête est en cours afin de déterminer comment le conducteur du camion semi-remorque a perdu le contrôle de son véhicule.

L'autoroute 104 près de Barney's River est fermée à la circulation et les policiers ne savent pas quand elle sera rouverte aux automobilistes.

Cette section de l'autoroute est considérée par plusieurs comme étant l'une des routes les plus dangereuses de l'île.