Aider à prévenir le suicide par l'autocueillette de citrouilles à Lorrainville

L'événement se tient pour la quatrième année à la Ferme Chez Lyne et Sylvain à Lorrainville.

C'est une activité familiale qui attire des participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario.

Les visiteurs pourront entre autres faire une promenade en carriole, un parcours à obstacles, visiter une mini-ferme ou assister à une activité artistique avec Lyse Marcotte dans les rôles de Mary Pumpkin et Guillaume Beaulieu dans celui de Jack l'allumeur de réverbères.

Les gens aiment beaucoup l'activité d'autocueillette, sortir à la ferme en famille et profiter des dernières journées d'automne , dit Lyne Bergeron est la copropriétaire de la Ferme Lyne et Sylvain.

Lyne Bergeron, propriétaire de la Ferme chez Lyne et Sylvain à Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Il y aura également un diner hot-dog dont les profits iront au Centre de prévention du suicide du Témiscamingue.

Selon la responsable de l'événement, l’événement prend de l’ampleur en s’associant à la cause du suicide.

Parce qu'on s'associe à la cause du suicide, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup de monde. Déjà, on est en contact avec des visiteurs qui viennent pour la cause, ils ont envie de venir donner aussi , dit-elle.

Cette année, les gens seront invités à écrire sur papier un message à quelqu'un qui est décédé, que ce soit par suicide ou autre. Et à 14 h notre Jak l’allumeur de réverbères] va venir faire une mise en scène dans laquelle il va nous allumer des étincelles dans les yeux, réchauffer le cœur ça va être une prestation pleine de vie et de chaleur humaine. Symboliquement à la fin, il va partir avec les messages et va aller les transmettre , ajoute Lyne Bergeron.

L'an passé, 1100 personnes ont participé à l'activité.