Le niveau de la rivière des Outaouais baissera à nouveau dès mardi, prévient Hydro-Québec

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé, a précisé, samedi, que l’entreprise va faire diminuer le niveau de l’eau seulement lors des jours ouvrables durant les travaux.

Nous allons maintenant procéder à des forages du côté aval de l’élévateur de crue de la centrale Carillon , a-t-il précisé dans un message texte.

La société d’État a indiqué plus tôt cette semaine qu’il fallait abaisser le niveau d’eau de la rivière pour assurer la sécurité des travailleurs.

Le niveau anormalement bas du cours d’eau est également le résultat de circonstances dépassant largement les opérations d’Hydro-Québec : la région a reçu moins de précipitations depuis la fin de l’été.

Par exemple, selon les normales climatiques calculées par Environnement Canada (Nouvelle fenêtre) , il tombe en moyenne 85,5 mm et 90,1 mm de pluie en août et en septembre, respectivement, à la station météorologique de l'aéroport d'Ottawa. Or, en 2019, il y est tombé 52,7 mm de pluie en août et 64,4 mm en septembre.

Qui plus est, en octobre, il tombe normalement 82,2 mm de pluie, selon les données fédérales. Cette année, seuls 8 mm de pluie se sont abattus sur la région.

Les travaux de forage n’ont également aucun lien avec les inondations printanières de 2017 et 2019, a précisé le porte-parole.

Avec les informations d'Alexandra Angers