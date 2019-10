La situation demeure incertaine et tendue dans le nord de la Syrie, alors que le président turc a refusé dimanche une invitation à la médiation avec les forces kurdes.

Recep Tayyip Erdogan a affirmé lors d’une conférence de presse dimanche que la Turquie refusait de négocier avec des terroristes .

Même s’il n’a pas spécifié quel pays s’était offert comme médiateur, le président turc s’est demandé quel genre de premier ministre, quel genre de chef d’État offre d’être médiateur entre nous et un groupe terroriste?

Il a aussi critiqué les pays occidentaux qui ont montré leur soutien aux Kurdes depuis le début des attaques.

Même si les forces kurdes de la Syrie ont été un allié important des États-Unis dans la guerre contre le groupe armé État islamique, la Turquie estime que leur présence près de sa frontière est une menace et souhaite les expulser de la région afin de créer une zone sécuritaire .

Les forces turques gagnent du terrain

Depuis maintenant cinq jours, le pays effectue des attaques répétées dans le secteur à l’aide, notamment, de bombardements.

Les forces armées turques ont d'ailleurs indiqué dimanche avoir pris le contrôle d’au moins 13 villages jusqu'à présent.

Un important axe routier traversant tout le nord de la Syrie est aussi tombé aux mains de la Turquie dimanche, empêchant les forces kurdes de se ravitailler ou de se redéployer sur le territoire.

Ankara affirme avoir tué 227 militants kurdes depuis le début de son offensive, alors que l’Observatoire syrien des droits de l’homme parlait de 29 combattants kurdes et de 10 civils tués samedi et d'au moins 26 civils tués dimanche.

Les États-Unis rapatrient d'autres troupes

Mercredi dernier, la Maison-Blanche a annoncé le retrait d’une partie de ses troupes déployées dans le nord de la Syrie en soutien aux forces kurdes, laissant ainsi la voie libre aux attaques de la Turquie.

Dimanche, le secrétaire américain de la Défense a affirmé que les États-Unis retireraient maintenant davantage de leurs effectifs en Syrie.

Dans les 24 dernières heures, nous avons appris que les Turcs vont probablement étendre leurs attaques plus au sud et à l’ouest. Mark Esper, secrétaire américain de la Défense

Le haut gradé a qualifié la situation en Syrie d’insoutenable pour les forces américaines et a précisé que le président avait demandé à ce que ses quelque 1000 troupes soient évacuées du nord du pays le plus rapidement possible.

Selon le secrétaire d’État américain, les forces kurdes de la région tenteraient en ce moment même de conclure une entente avec l’armée syrienne et la Russie afin de répondre aux attaques de la Turquie.

Dimanche, Donald Trump a affirmé dans un tweet qu’il était très intelligent de ne pas s’impliquer dans le combat intense à la frontière turque, pour une fois , expliquant que l'ingérence passée des États-Unis dans les guerres du Moyen-Orient était une erreur.

Des proches de l'État islamique s'échappent

Pendant ce temps, près de 800 proches du groupe armé État islamique se sont enfuis d’un camp du nord de la Syrie, ont annoncé les autorités kurdes dimanche matin.

Selon l’administration semi-autonome, 785 proches de djihadistes, incluant des femmes et des enfants, auraient échappé aux forces de sécurité syriennes sous commandement kurde, qui n'ont plus assez de ressources pour assurer le maintien du camp.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a indiqué que tous les gardes avaient dû quitter le camp et que les déplacés fuyaient au fur et à mesure .

Une annonce démentie par le président turc qui affirme qu'il s'agit de désinformation visant à provoquer l'Occident.

La communauté internationale inquiète

Dimanche, la porte-parole du gouvernement français a fait état de son inquiétude par rapport aux proches de djihadistes qui ont fui et à la possibilité que d’autres situations semblables surviennent.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que la Turquie finisse au plus vite cette intervention, que nous avons évidemment condamnée Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français

La veille, la France avait indiqué qu’elle suspendait toutes ses exportations d’armes vers la Turquie.

La chancelière allemande, qui avait elle aussi annoncé une telle mesure, a pour sa part pressé son homologue turc de cesser immédiatement ses attaques en Syrie, lors d’un appel téléphonique dimanche.

Selon elle, cette offensive risquerait de provoquer une déstabilisation de la région et de conduire à une résurgence du [groupe armé] État islamique .

Le président turc a toutefois affirmé que les pressions de la communauté internationale ne suffiraient pas à lui faire retirer ses troupes du nord de la Syrie.