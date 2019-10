Élan de générosité pour faire renaître une friperie ravagée par le feu

La propriétaire, Annick Leclerc, qui n’avait pas d’assurances ne peut compter que sur l’aide du public pour relancer son entreprise, la boutique Bébé Méghan, bien connue dans le secteur.

Des vêtements, des jouets et des accessoires pour les enfants ont été recueillis au restaurant Jack’O de Rock Forest pour l'aider à regarnir sa boutique.

J’ai beaucoup de clientes qui sont revenues me voir, une à une, de les voir, c’est vraiment touchant , souligne l’entrepreneure avec émotion.

Les donateurs ont été nombreux à répondre à l’appel d’Annick Leclerc. Plusieurs d’entre eux ont été interpellés par les importantes pertes subies par Mme Leclerc.

Chaque boîte, c’est un espoir pour me permettre de rouvrir. Annick Leclerc, propriétaire de la boutique Bébé Méghan

Déjà, les nombreux dons reçus constituent un bon début pour l’entrepreneure sinistrée.

On avait beaucoup de linge qu’on ne savait pas quoi faire avec et on s’est dit qu’on pourrait aider. Ça nous fait chaud au coeur de donner un coup de main après la situation qu’on a vu , lance un père venu donner un sac de vêtements.

Les organisateurs de la collecte entendent continuer de recevoir les dons jusqu’au 5 décembre pour venir en aide à l’entrepreneure.