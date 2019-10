Une caméra filme la disparition soudaine d’un lac au Yukon 

L’écoulement de l’eau dans la rivière Donjek enregistré par vidéo est unique, d’après Luke Copland, chercheur en glaciologie à l’Université d’Ottawa. « On a eu beaucoup de chance », ajoute ce spécialiste qui étudie les glaciers de la chaîne Saint-Élie depuis 12 ans.

D’autant plus que la caméra a été installée le 12 juillet et que la fonte a eu lieu le lendemain, à la grande surprise des chercheurs.

Le lac du glacier Donjek se vide :

Le glacier Donjek est un de ces rares glaciers connus pour leurs mouvements soudains. Pendant une dizaine d’années, il peut ne pas bouger et tout à coup avancer d’environ 1 kilomètre le long de la vallée. Selon M. Copland, seul 1 % des glaciers agissent ainsi.

En d’autres termes, ce déversement d’eau n’est pas inhabituel, mais il a tendance à se faire au mois d’août et non pas en juillet. « On a eu un été plus chaud que d’habitude et un printemps également très chaud, dit M. Copland. Je crois que cela a provoqué des écoulements et des ruissellements en amont plus important qu’à l’ordinaire ».

Les scientifiques ne savent pas précisément ce qui arrive à l’eau du lac en aval, car le lac n’est que récemment étudié. Cependant, il s’agit d’une « inondation importante », dit M. Copland, car le lac de 2,2 km carrés avait une profondeur de 50 mètres par endroits.

Avec les informations de Karen McColl