Jean Chrétien en renfort à Shawinigan

« J’ai emmené un vieux chum au hockey », répétait le candidat libéral François-Philippe Champagne,samedi après-midi, alors qui était accompagné de Jean Chrétien pour assister au match des Cataractes de Shawinigan. Cette rare apparition publique de l'ex-premier ministr survient au moment où la probabilité de l’élection d’un gouvernement minoritaire plane de plus en plus.

Il s’agit de la première sortie publique de M. Chrétien depuis le début de la campagne électorale, et ce, à moins de 10 jours du scrutin et alors que le Bloc québécois grimpe dans les intentions de votes au Québec.

De passage pour un rendez-vous médical, M. Chrétien dit profiter de cette occasion pour appuyer son ami Champagne .

Ce n’est pas parce qu’il a besoin d’aide, mais ça me donne l’occasion de le voir, de voir les gens, de le supporter. Tout le monde sait que je le supporte, mais là, c’est visible , explique Jean Chrétien.

Jean Chrétien a fait campagne avec le ministre sortant François-Philippe Champagne samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Élu en 2015 dans Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne sollicite un deuxième mandat comme député fédéral. Il s’est dit heureux de recevoir l’ancien premier ministre.

On s’est parlé ce matin, on s’est dit : "Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui?" Moi j’étais à serrer des mains, à rencontrer des gens. Il a dit : "On va y aller ensemble ", raconte M. Champagne, qui se dit privilégié de pouvoir compter sur l'expérience de Jean Chrétien.

J’aurai donné plus d’un million de poignées de mains dans ma vie , estime M. Chrétien.

« Il fait une bonne campagne »

Questionné sur la campagne de Justin Trudeau, Jean Chrétien a été avare de commentaires.

C’est très bien, c’est sa campagne à lui. Il parle au monde, il visite tout le monde, il fait une bonne campagne , a finalement lancé M. Chrétien.

Il raconte que le meilleur débat qu’il a connu au cours de sa carrière politique est celui qu’il a vécu lorsqu’il était dans l’opposition.