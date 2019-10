Une campagne pour contrer les slogans discriminatoires aux matchs du Vert et Or

Samedi, c'était le premier match de football du Vert et Or depuis queCamille Gascon a dénoncé les propos homophobes de certains partisans lors de certaines rencontres. L'Université de Sherbrooke prend ces attaques très au sérieux.

Avant même le début du match contre les Carabins de l'Université de Montréal, une vidéo invitait les partisans du Vert et Or à démontrer du respect envers les adversaires.

Une campagne pour contrer les slogans homophobes aux match du Vert et Or

Je considère chaque athlète avec respect. Je me présente d'abord en tant qu'être humain , pouvait-on entendre dans la vidéo.

Le code du spectateur a aussi été installé dans la section des étudiants. L'Université le suggère sans l'imposer pour enrayer tout propos haineux.

Il y a trente ans, c'était comme naturel de faire des choses comme ça. Aujourd'hui en 2019, on ne fait pas ça. Et c'est ça qu'il faut changer, les habitudes.

L'étudiante Camille Gascon qui a dénoncé le manque de savoir-vivre de certains partisans le mois dernier ne regrette rien. Au contraire, elle pense que les jeunes ont compris son message.

Extrait de la vidéo de sensibilisation réalisée par l’UdeS