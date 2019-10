Les Voltigeurs ont le dessus 5-3 sur le Drakkar

Ce sont d’ailleurs les Nord-Côtiers qui, profitant d’une confusion devant le filet d’Anthony Morrone, ont marqué le premier but de la rencontre, avec un peu plus de trois minutes à faire à la première période. Il aura toutefois fallu la reprise vidéo pour confirmer le but de Christopher Merisier-Ortiz. Félix Tremblay et Nathan Légaré récoltent des mentions d’aide.

Les Drummondvillois reviennent gonflés à bloc pour la deuxième période, et égalisent la marque dès la deuxième minute de jeu. C’est Rémy Anglehart qui trouve le fond du filet.

Moins d’une dizaine de minutes plus tard, Christopher Merisier-Ortiz bénéficie de l’aide de Raivis Kristians Ansons et d’Étienne Arseneau, et compte son deuxième but du match.

Malgré cette avance, les Voltigeurs multiplient les attaques. Au terme de la deuxième période, ils mènent les tirs au but 25-12.

L’histoire se répète en troisième période, alors que les hommes de Steve Hartley créent à nouveau l’égalité à la deuxième minute de jeu.

Le rythme s’accélère d’ailleurs en troisième, alors qu’Anthony Morrone des Voltigeurs est bombardé d’une quinzaine de tirs.

C’est cependant le gardien du Drakkar, Dakota Lund-Cornish, qui est déjoué, d’abord par Rémy Anglehart qui marque son 2e but du match, puis par Isiah Campbell.

Gabriel Fortier, aidé de Gabriel Proulx et de Nathan Légaré, parvient à réduire l’écart avec moins de deux minutes à faire à la rencontre. Mais Dawson Mercer confirme la victoire des siens en marquant le 5e but des Voltigeurs dans un filet désert. La marque finale est de 5 à 3.

Le Drakkar profite maintenant de quelques jours de congé. Il croisera le fer avec l’Océanic de Rimouski mercredi le 16 octobre à 19 h 30 au Colisée Financière Sun Life.