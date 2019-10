Le monument de Secretariat et Ron Turcotte dévoilé dans le Kentucky

La statue, haute de près de 4 mètres en incluant son piédestal et longue de 6 mètres et demi, fait une fois et demie la taille normale de Secrétariat et Ron Turcotte. L'oeuvre pèse 1725 kilos.

L'artiste Jocelyn Russell, originaire du Colorado, a eu 16 mois pour créer l'imposant monument que lui a commandé le Festival Secrétariat.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Secretariat et Ron Turcotte (à droite) en 1973. Photo : Associated Press

Elle s'est rendue à Drummond, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, pour rencontrer le jockey à la retraite Ron Turcotte et explique avoir communiqué régulièrement avec lui.

Le Néo-Brunswickois a été d'une aide précieuse à l'artiste. Très pointilleux sur la posture du jockey sur le cheval, il a donné des détails importants, par exemple sur les étriers ou les fers sur ses bottes, explique Jocelyn Russell.

La sculptrice Jocelyn Russell, à côté d'une version encore en construction du monument de 4 mètres. Photo : Facebook de Jocelyn Russell

Ron Turcotte ne pouvait être présent pour le dévoilement du monument, mais son frère Gaétan Turcotte s'était déplacé au Kentucky pour l'occasion.

Ce dernier a partagé la grande satisfaction de la famille à l'égard de l'oeuvre et n'avait que des éloges pour la sculptrice Jocelyn Russell. On est très fiers de l'ouvrage qui a été fait par Jocelyn a-t-il mentionné, rappelant que Ron Turcotte avait approuvé les maquettes que lui avait soumises l'artiste.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Gaétan Turcotte, frère de Ron Turcotte, a assisté au dévoilement de la statue. Photo : WLEX

C'est pas croyable, après 46 ans, que le monde se souvienne et apprécie, que le nom soit toujours connu , s'enthousiasmait Gaétan Turcotte.

Les noms de Secretariat et Ron vont vivre pour toujours, c'est un honneur , dit-il. On est tellement fiers.

Ron Turcotte, originaire de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick, et son cheval Secrétariat ont remporté la Triple couronne des courses de chevaux en 1973. C'était alors la première fois en 25 ans qu'un cheval remportait les épreuves du Derby du Kentucky, du Preakness Stakes et du Belmont Stakes.

Il a également établi des records qui tiennent encore à ce jour, dont celui de la course gagnée avec une avance de 31 longueurs, au Belmont Stakes en 1973.

Secretariat est mort le 4 octobre 1989, à 19 ans.

Ron Turcotte en 2015, lors du dévoilement d'un monument à Grand-Sault. Photo : Radio-Canada

D'après les renseignements de François Le Blanc de Radio-Canada, et de WLEX