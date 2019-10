Alain Clermont laisse un héritage d'altruisme et de générosité

La cérémonie d'adieu a été émaillée de témoignages mêlant l'humour et l'émotion, qui ont mis l'accent sur la bonté et la résilience de cet homme fortement attaché à sa communauté.

De nombreux anciens collègues et amis se sont rendus aux obsèques d'Alain Clermont, à Regina. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Son ancien collègue et ami Donald Sirois admirait son « instinct pour aller chercher l'autre ».

Il avait toujours cette espèce de positivisme chez lui, qui nous rendait tous un peu envieux, je pense. Donald Sirois, ancien collègue et ami

Un autre de ses anciens collègues, Luc Martineau, salue « un homme qui aimait tout ce que la vie a à offrir, mais qui aimait aussi ce que la vie lui permettait d'offrir aux autres ». Il a d'ailleurs rappelé les valeurs d’amour, de partage, et de générosité qui tenaient à coeur à son ami.

La cérémonie s'est déroulée en alternant des passages en français et en anglais. Après des témoignages d'amis et du fils d'Alain Clermont, elle s'est clôturée par la lecture de textes sacrés, un sermon sur l'importance de la bonté et de l'amour, et un chant religieux.

L'enterrement d'Alain Clermont aura lieu à une date ultérieure, à Gravelbourg.

Originaire de Gravelbourg, Alain Clermont a fait ses études au Collège Mathieu, avant d'occuper diverses fonctions à ICI Radio-Canada Saskatchewan et de collaborer avec l'Assemblée communautaire fransaskoise.

Il s'est éteint jeudi 3 octobre, à l'âge de 69 ans. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 12 octobre, à Regina.