Double victoire pour le Rouge et Or à Montréal

Le Rouge et Or de l'Université Laval (5-1) a facilement vaincu l'Université McGill (2-5) par un pointage de 39-3 samedi au stade Percival-Molson.

Les protégés de Glen Constantin joueront pour la 1re place dimanche prochain lorsqu'ils accueilleront les Carabins de l'Université de Montréal (6-1), qui ont été battus 23-15 par le Vert & Or à Sherbrooke.

Contrairement au dernier affrontement entre les deux équipes, le Rouge et Or a été dominant durant la première demie en se forgeant une avance de 29-0.

« En général, ça a été [une] bonne première demie pour tout le monde. Par la suite, on a perdu notre concentration. Il y a eu beaucoup d’erreurs d’exécution et d’assignation. En deuxième demie, on n’a pas joué du football selon nos standards », explique Constantin dans un communiqué.

On est contents d’avoir gagné, mais on peut faire mieux que ça. Si on veut progresser, il faut garder notre focus. Cette semaine, [il] faudra être à nos affaires et avoir une bonne semaine d’entraînement. Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval

La défense lavalloise s'est particulièrement illustrée en n'accordant que 149 verges à l'Université McGill. Maxym Lavallée a également récupéré un ballon échappé et a franchi 67 verges pour le touché.

Le centre-arrière Félix Garand-Gauthier a enregistré le seul majeur offensif du match sur 1 verge au sol, tandis qu'Antoine Dansereau-Leclerc a retourné un botté de dégagement sur 71 verges jusque dans la zone payante.