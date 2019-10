Winnipeg et la province ont du pain sur la planche après la tempête de neige

Au lendemain de la tempête de neige qui a frappé le Manitoba, les employés de la province et de la ville de Winnipeg travaillent de concert pour rétablir les services, selon le maire Brian Bowman.

M. Bowman admet que la situation que vit la province est inédite.

Plus de 48 000 personnes au Manitoba, dont 8000 à Winnipeg, sont toujours sans électricité. L’accumulation de neige rend les déplacements difficiles dans plusieurs régions.

La Winnipeg Transit, les services de pompiers, les services de police, le 311, Hydro Manitoba et de nombreux autres services travaillent d’arrache-pied depuis des heures, et pourtant beaucoup de choses restent encore à faire, dit M. Bowman.

Le maire réitère que la priorité demeure la sécurité des citoyens. Il demande aux uns et aux autres d’éviter de s’approcher des fils électriques qui jonchent certaines rues, d’éviter les déplacements non essentiels et d’être patients.

Je sais que ce n’est pas facile, dit-il, nous demandons aux Winnipegois de veiller avant toute chose sur leur sécurité et celle de leur proche. Autant que possible, prenez des nouvelles vos voisins, amis et familles.

Il déclare que la Ville mettra à jour les informations relatives aux travaux de nettoyage et de rétablissement de services sur son site internet et ses différentes plateformes sociales.

Dommages importants aux arbres

Des lignes électriques ont été endommagées par les chutes de branches et d'arbres, notamment dans le quartier Norwood Flats. Photo : Radio-Canada / Anie Cloutier

La Ville dit également avoir reçu près de 2000 appels en lien avec des arbres et des branches tombés.

Elle indique qu’environ 50 équipes sont à pied d’œuvre pour les dégager.

La tempête a terrassé trop d’arbres dans notre ville, souligne M. Bowman. Nous aurons un plan de restauration après le nettoyage.

L’administration municipale ajoute que les autobus enregistrent actuellement des retards et que toutes ses installations de loisirs et ses bibliothèques demeurent fermées.

Fermetures d’autoroutes

Un certain nombre d’autoroutes du sud-ouest sont toujours fermées en raison des conditions météorologiques.

Des dizaines d’autoroutes et de routes traversant le sud du Manitoba, jusqu’à la frontière américaine, et l'ouest, jusqu'à la frontière de la Saskatchewan sont fermées à la circulation en raison des mauvaises conditions de conduite en hiver.

On ignore quand elles rouvriront. Certaines autoroutes sont fermées depuis plus de 24 heures.