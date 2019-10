Des conseils pour fermer son chalet de façon sécuritaire

Jetez un coup d’œil autour de votre propriété et faites un petit tour d’horizon du site , explique M. Smith. Commencez à penser à ce que ça va être sous la neige, surtout avec les lignes électriques qui arrivent dans votre camp.

Le directeur général de l’OSIEL’Office de la sécurité des installations électriques recommande notamment de porter attention aux branches qui pourraient tomber sur une ligne électrique et de faire appel à un professionnel pour les couper.

Faites très attention si vous le faites vous-même , dit-il. Il y a eu un certain nombre d’incidents tragiques impliquant des lignes électriques.

Assurez-vous que tous les gros appareils électroménagers sont débranchés et éteignez tous les disjoncteurs , poursuit-il.

Ce n’est pas une bonne idée d’utiliser de l’électricité si vous n’êtes pas là pour la superviser. Steve Smith, directeur général de l'Office de la sécurité des installations électriques